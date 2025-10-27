Украинский шоколад пытались провезти в Россию Алтайская таможня задержала партию шоколада с Украины общим весом 714 кг

Крупная партия шоколадной продукции украинского производства была задержана при попытке ввоза на территорию России, сказано в пресс-релизе Алтайской таможни, который есть в распоряжении NEWS.ru. Общий вес изъятой продукции составил 714 кг, что эквивалентно 372 картонным коробкам.

Инцидент произошел во время проверки грузового автомобиля, следовавшего из Казахстана. При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили значительное количество плиточного шоколада, произведенного на украинской кондитерской фабрике.

Данная продукция подпадает под действующие санкционные ограничения, запрещающие ее ввоз на территорию Российской Федерации. В связи с этим грузовик с запрещенным товаром был возвращен отправителю.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела по факту нарушения таможенных правил. Проверочные мероприятия проводились совместно силами таможенной службы и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что в Москве пресекли вывоз в Китай серебряных украшений православной тематики на 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, с задержанного иностранца взяли подписку о невыезде.