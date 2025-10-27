Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:49

Украинский шоколад пытались провезти в Россию

Алтайская таможня задержала партию шоколада с Украины общим весом 714 кг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупная партия шоколадной продукции украинского производства была задержана при попытке ввоза на территорию России, сказано в пресс-релизе Алтайской таможни, который есть в распоряжении NEWS.ru. Общий вес изъятой продукции составил 714 кг, что эквивалентно 372 картонным коробкам.

Инцидент произошел во время проверки грузового автомобиля, следовавшего из Казахстана. При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили значительное количество плиточного шоколада, произведенного на украинской кондитерской фабрике.

Данная продукция подпадает под действующие санкционные ограничения, запрещающие ее ввоз на территорию Российской Федерации. В связи с этим грузовик с запрещенным товаром был возвращен отправителю.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела по факту нарушения таможенных правил. Проверочные мероприятия проводились совместно силами таможенной службы и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что в Москве пресекли вывоз в Китай серебряных украшений православной тематики на 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, с задержанного иностранца взяли подписку о невыезде.
Россия
таможня
Украина
контрабанда
шоколад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.