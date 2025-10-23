В Москве пресекли контрабанду православных украшений на 1,2 млн рублей

В Москве пресекли вывоз в Китай серебряных украшений православной тематики на 1,2 млн рублей, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба (ФТС). Возбуждено уголовное дело, с задержанного иностранца взяли подписку о невыезде.

Канал контрабанды серебряных украшений православной тематики в Китай пресекли сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве, — говорится в сообщении.

Как отметила ФТС, в таможенной декларации иностранец указал конфеты и шоколад, но в посылке оказались 163 украшения: кресты, подвески, кольца и серьги. Позже мужчина признался, что хотел отправить их в Китай для перепродажи.

Ранее в ФТС сообщили, что в Домодедово задержали двух иностранцев с драгоценными камнями на 15 млн рублей. Мужчины прибыли в Москву из азиатских стран разными рейсами, но в один день.

До этого сочинские таможенники в пункте пропуска Адлер обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках автомобиля. Уточняется, что товар нашли в ходе досмотра автомобиля УАЗ «Хантер», прибывшего из Абхазии.