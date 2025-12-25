В аэропорту Калуги ввели ограничения на работу

Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 18:41

В Калуге временно ограничили работу аэропорта — он закрыт на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, решение было принято из соображений безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ сообщил, что ограничения на работу ввели в аэропорту Пашковский в Краснодаре. Мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

