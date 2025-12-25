«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед

Четырехлетняя дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой завершилась. Девятнадцатилетняя спортсменка теперь может выступать на соревнованиях. Где она тренируется, возобновит ли она карьеру — в материале NEWS.ru.

Почему дисквалифицировали фигуристку Валиеву

Валиева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступая в командном турнире. 29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление допинга. В организме фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

Адвокаты спортсменки выдвинули несколько версий попадания триметазидина в ее организм: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение одного из медицинских препаратов, который она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки заявили, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Но ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022.

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В сентябре 2024-го агентство AP сообщило, что руководство WADA сознательно скрыло результаты научного исследования, проведенного швейцарским ученым Марсиалем Сожи. Он пришел к выводу, что загрязнение пробы спортсменки могло произойти из-за употребления в пищу десерта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило бы возможность использовать этот документ как ключевой аргумент в защиту Валиевой в CAS, однако он так и не был представлен в деле. В WADA отреагировали на публикацию, заявив, что статья AP содержит несколько фактических ошибок.

25 декабря дисквалификация Валиевой закончилась. Теперь она на может выступать на соревнованиях. В последний раз фигуристка участвовала в чемпионате России 2023 года, где заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

Где тренируется фигуристка Валиева

1 октября стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, с которой она трогательно попрощалась, вручив букет цветов. Навка пообещала оказать всестороннюю поддержку фигуристке.

«Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае всё зависит от нее самой. И, конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», — заявила Навка.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивилась решению Валиевой возобновить карьеру в школе Навки.

«Почему не Этери Георгиевна, что случилось? Она ее не взяла или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось», — заявила Тарасова.

Камила Валиева в 2023 году Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вернется ли фигуристка Валиева на лед

Валиева обязательно вернется на соревнования, заявила NEWS.ru российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова. Она заявила, что спортсменка находится в хорошей форме.

«По видеороликам, которые появлялись в соцсетях, видно, что она находится в достаточно неплохой форме. Валиева восстановила некоторые прыжковые элементы. Сейчас можно говорить о хорошем качестве тройных прыжков, а не об элементах ультра-си», — сказала Попова.

Сейчас Валиева выступает в ледовом шоу Навки «Щелкунчик». Фигуристка исполняет роль Крысиной королевы.

Валиева вернется на соревнования и добьется высоких результатов, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. По ее словам, спортсменка набрала хорошую форму, выступая на ледовых шоу.

«Безусловно, Валиева будет гораздо сильнее, чем раньше, особенно с моральной точки зрения», — сказала Леонова.

Тарасова выразила надежду, что спортсменка вернется на прежний уровень после длительной дисквалификации.

«Хочу, чтобы Валиева вернулась. Она сама этого хочет. Она такая девочка… Ни за что, ни про что пострадала. Я очень хочу ее видеть на соревнованиях, потому что она, безусловно, будет впереди», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что Валиевой удастся вернуться на прежний уровень. Она отметила, что ждет фигуристку на льду.

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Валиева выполняет серьезные прыжки по мировым меркам, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт. Он предположил, что ее переход в школу Навки связан с желанием попробовать что-то новое.

«Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Все зависит от желания и мотивации Валиевой. Судя по видео, которые выкладывала фигуристка, она выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания. Будем все вместе болеть за Камилу», — заявил Энберт.

Отвечая на вопрос о возвращении Валиевой в фигурное катание, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не хочет гадать на кофейной гуще.

«Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чем тут мой опыт? Никогда не тренировала Валиеву и не знаю о ее состоянии. Не только о физическом, но и психологическом. Последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это было практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею. У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте, и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает», — заявила Роднина.

Валиевой придется справляться с давлением со стороны болельщиков и специалистов, если она хочет вернуться на прежний высокий уровень, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, все будет зависеть от самой спортсменки.

«Она тренируется, поймет, сколько времени нужно, чтобы выйти на прежний высокий уровень. Я думаю, все зависит от тренера и от нее самой, как они добьются этого результата. Нужно понять, может ли она выполнять те элементы, которые делала четыре года назад. Прошло много времени. Сейчас это могут быть два совершенно разных спортсмена. Будет ли она мириться не с первыми местами?» — сказала Журова.

Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она отметила, что российская общественность с пониманием встретит любое решение фигуристки.

«Валиева привыкла к гражданской жизни, у нее появились другие интересы, кроме спорта. Будем надеяться, что она вернется. Встретим любое ее решение с пониманием. Для нас она олимпийская чемпионка. Мы всегда будем знать, что это великолепная фигуристка и всегда останется такой. Валиева уже вписала свое имя в историю», — добавила Журова.

