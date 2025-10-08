Призер ОИ-18 раскрыл шансы фигуристки Валиевой вернуться на прежний уровень Энберт: Валиева уже сейчас выполняет серьезные по мировым меркам элементы

Возвращающаяся в фигурное катание Камила Валиева уже сейчас выполняет серьезные по мировым меркам прыжки, заявил в разговоре с NEWS.ru серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт. Он предположил, что переход в школу Татьяны Навки связан с желанием попробовать что-то новое.

Этери Георгиевна [Тутберидзе] — прекрасный специалист, но Камилла, наверное, захотела попробовать что-то новое. Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, «Навка Арена». Вернуться на прежний уровень? Все зависит от желания и мотивации. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания. В любом случае, будем все вместе болеть за Камиллу, — заявил Энберт.

Ранее сообщалось, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов. Таким образом спортсменка попрощалась с прежним тренером перед переходом в академию Татьяны Навки.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

До этого стало известно, что Валиева решила вернуться в спорт. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.