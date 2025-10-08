Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:38

Призер ОИ-18 раскрыл шансы фигуристки Валиевой вернуться на прежний уровень

Энберт: Валиева уже сейчас выполняет серьезные по мировым меркам элементы

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возвращающаяся в фигурное катание Камила Валиева уже сейчас выполняет серьезные по мировым меркам прыжки, заявил в разговоре с NEWS.ru серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт. Он предположил, что переход в школу Татьяны Навки связан с желанием попробовать что-то новое.

Этери Георгиевна [Тутберидзе] — прекрасный специалист, но Камилла, наверное, захотела попробовать что-то новое. Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, «Навка Арена». Вернуться на прежний уровень? Все зависит от желания и мотивации. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания. В любом случае, будем все вместе болеть за Камиллу, — заявил Энберт.

Ранее сообщалось, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов. Таким образом спортсменка попрощалась с прежним тренером перед переходом в академию Татьяны Навки.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

До этого стало известно, что Валиева решила вернуться в спорт. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
Этери Тутберидзе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.