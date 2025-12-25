Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:58

«Вписала имя в историю»: в ГД назвали условие возвращения Валиевой на лед

Депутат Журова: Валиевой придется справляться с давлением при возвращении на лед

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камиле Валиевой придется справляться с давлением болельщиков и специалистов, если она хочет вернуться на прежний высокий уровень, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, все будет зависеть от самой спортсменки. Журова отметила, что, несмотря на дисквалификацию за допинг, для России Валиева является олимпийской чемпионкой.

Фигурное катание — публичный вид спорта. Ей придется справляться с давлением, если она решит по-настоящему вернуться и выйти на международную арену, выиграть чемпионат России. Она тренируется, поймет, сколько времени нужно, чтобы выйти на прежний высокий уровень. Я думаю, все зависит от тренера и от нее самой, как они добьются этого результата. Нужно понять, может ли она выполнять те элементы, которые делала четыре года назад. Прошло много времени. Сейчас это могут быть два совершенно разных спортсмена. Будет ли она мириться не с первыми местами? — сказала Журова.

Она отметила, что сначала Валиевой будет тяжело смириться с поражениями. Журова отметила, что российская общественность с пониманием встретит любое решение фигуристки.

Она привыкла к гражданской жизни, появились другие интересы кроме спорта. Будем надеяться, что она вернется. Любое ее решение встретим с пониманием. Для нас она олимпийская чемпионка. Мы всегда будем знать, что она великолепная фигуристка и всегда останется такой. Валиева уже вписала свое имя в историю, — добавила Журова.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в команде под руководством известного тренера Татьяны Навки.

