13 декабря 2025 в 10:59

Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»

Навка: фигурист Ягудин сыграет роль мышиного короля в ледовом шоу «Щелкунчик»

Татьяна Навка
Российский фигурист Алексей Ягудин сыграет роль мышиного короля в шоу «Щелкунчик» Большого Ледового театра, заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По ее словам, которые приводит Super.ru, в прошлый раз эту роль в качестве королевы играла фигуристка Камила Валиева.

Я очень хотела, чтобы она участвовала еще в прошлом году, поэтому мы, в общем-то, переформатировали историю. Но у нас будут сюрпризы. У нас будет еще и мышиный король — Алексей Ягудин. Я надеюсь, что всё сложится. Так что ждите, — поделилась Навка.

Комментируя возвращение Валиевой в большой спорт, олимпийская чемпионка назвала ее величайшей фигуристкой с уникальным потенциалом. Навка также отметила, что, несмотря на волнение перед премьерой и интенсивные ночные репетиции, артисты получают огромное удовольствие от работы над сказочным спектаклем, в котором «выступают лучшие из лучших».

Ранее сообщалось, что в ледовом шоу Навки принимают участие Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Петр Чернышев, Наоми Ланг, Мария Петрова, Алексей Тихонов, она сама и многие другие именитые фигуристы. Шоу идет не только в Москве, но и в Сочи.

