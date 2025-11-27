Новогодняя сказка. Где, кроме Большого театра, смотреть «Щелкунчика», цены

Ольга Гришенкова в роли Мари и Евгений Зыбин в роли Щелкунчика-принца

Каждый год в ноябре начинается ажиотаж вокруг продаж билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр на декабрьские и январские представления. У многих эта постановка ассоциируется с праздником и волшебством. Цены на билеты высокие, и достать их не так просто. С введением продаж на официальном сайте театра ситуация изменилась в лучшую сторону. Однако билеты быстро разбирают. В каких еще театрах можно посмотреть «Щелкунчика» и сколько это стоит — в материале NEWS.ru.

Мариинский театр

Балет «Щелкунчик» можно посмотреть в Мариинском театре. У многих любителей этой постановки даже есть новогодняя традиция — ездить в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть «Щелкунчика» и заодно петербургские достопримечательности. В Мариинском театре балет идет в классической постановке Василия Вайнонена 1934 года.

Цены на билеты: от 11 тысяч до 18 тысяч рублей, 31 декабря на вечерний сеанс дороже — от 13 тысяч до 45 тысяч рублей. До сих пор на сайте театра хороший выбор мест в зрительном зале.

Государственный Кремлевский дворец

На сцене Кремлевского дворца «Щелкунчик» идет в постановке хореографа Андрея Петрова. Этот балет — о взрослении и надежде на счастье. В спектакле замечательные декорации, которые создают многомерное пространство, и красивейшие костюмы художника Ольги Полянской.

Цены на билеты: от 7200 до 29500 рублей. Спектакль идет с 14 по 21 декабря и 11 января. Лучшие места уже раскуплены.

Артисты балета Веселина Илиева (Маша-принцесса) и Руслан Стенюшкин (Щелкунчик-принц) (слева на втором плане) в сцене из спектакля Академии русского балета имени А. Я. Вагановой «Щелкунчик» в ГКД Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

РАМТ

На сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) балет идет в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова образца 1892 года. В основе сюжета — сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», адаптированная Александром Дюма. Это спектакль для детей и их родителей, поэтому хореография и декорации несколько упрощены, но атмосфера новогоднего волшебства, конечно, осталась.

Цены на билеты: от 9500 до 27 тысяч рублей. Спектакль идет 23, 24, 29, 30 и 31 декабря.

НОВАТ

В Новосибирским академическом театре оперы и балета идет спектакль-двойник «Щелкунчика», который ставят в Большом театре. Юрий Григорович лично одобрил новосибирскую версию балета. На декорации потратили 83 млн рублей, самым дорогим элементом стал корабль на тросах, который обошелся в 7 млн рублей. В НОВАТе получилось очень зрелищное и масштабное шоу.

Цена на билеты: от 3500 до 7 тысяч рублей.

МАМТ

Посмотреть новую версия легендарного балета можно со сцены Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Необычные декорации, в их основе огромная книга, при перелистывании которой зритель путешествует по разным мирам, сложная, изящная хореография Юрия Посохова делают этот «Щелкунчик» зрелищным и уникальным. Театральный критик Марина Райкина выделила этот спектакль как лучший.

«Постановка Юрия Посохова очень хорошая. Там есть предыстория, красивая и очень оригинальная хореография. Пожалуй, это единственное, что можно сегодня смело рекомендовать, остальное — это новогодние одноразовые подделки», — сказала Райкина NEWS.ru.

Цена на билеты: от 6 тысяч до 25 тысяч рублей.

Театр на Таганке

В московском Театре на Таганке тоже идет спектакль «Щелкунчик». В постановке режиссера Георгия Смирнова версия классической сказки Гофмана сочетается с современной инсценировкой и готической эстетикой. Маленьким зрителям предлагают взять с собой на спектакль любимые игрушки.

Цена на билеты: от 1500 до 5 тысяч рублей.

Актеры в сцене из спектакля «Щелкунчик» режиссера Георгия Смирнова в Театре на Таганке в Москве Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости

Иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал»

В особняке «Дашков 5» предлагают посмотреть танцевальное иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал». Гости могут свободно передвигаться, чтобы выбирать, за кем из героев следовать и какую версию истории узнать.

Создатели проекта — Алексей Карпенко и Гарик Рудник, режиссеры и хореографы многочисленных масштабных российских и зарубежных постановок, проектов на телевидении, в театре, кино и музыкальной индустрии.

Цены на билеты: детский билет — 4900 рублей, взрослый — 6900 рублей.

Ледовое шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

«Щелкунчик» — это не только балет и классические спектакли, но еще и ледовые шоу. Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка создала свое собственное ледовое шоу, в котором принимают участие Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Петр Чернышев, Наоми Ланг, Мария Петрова, Алексей Тихонов, она сама и многие другие именитые фигуристы. Шоу идет не только в Москве, но и в Сочи.

Цены на билеты: от 4 тысяч до 15 тысяч рублей.

Шоу «Щелкунчик» с симфоническим оркестром»

Шоу «Щелкунчик с симфоническим оркестром» идет в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре и во многих других городах России. Зрители увидят танцы на льду в красивых костюмах под музыку Чайковского.

Цены на билеты: от 500 до 3500 рублей.

