Грызня родственников Мордюковой. Из-за чего ругаются, при чем тут могила

25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Звезда советского кино не любила пафоса и велела похоронить себя не на Новодевичьем или Троекуровском кладбище рядом со знаменитостями, а на Кунцевском, где покоится ее сын Владимир. Даже в этот памятный день родственники Мордюковой не соберутся вместе, чтобы вспомнить актрису, они продолжают воевать друг с другом. В чем суть конфликта, почему племянницы и единственный внук актрисы не могут найти общий язык, что сейчас происходит на могиле Мордюковой на Кунцевском кладбище — в материале NEWS.ru.

Как сейчас выглядит могила Мордюковой

Могила Нонны Мордюковой находится на восьмом участке Кунцевского кладбища. За неделю до памятной даты корреспонденты NEWS.ru ее посетили. Рядом с большой мемориальной плитой, на которой написаны имена и даты жизни Мордюковой и ее сына Владимира, стоит фото ее сестры Татьяны. На мемориальной плите расположены вазы с живыми и искусственными цветами, лампады. У подножия памятника — коврик с искусственной ярко-зеленой травой, покрытый опавшими осенними желтыми листьями. На ближайших к ограде деревьях установлены видеокамеры.

Как сестры Мордюковой поссорились из-за квартиры

Нонна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года и была похоронена на Кунцевской кладбище рядом с сыном Владимиром. Такова была последняя воля народной артистки СССР. Актриса очень любила единственного ребенка, которого родила от актера Вячеслава Тихонова. В 1990 году преждевременная смерть Владимира стала для нее большим ударом, от которого она так и не могла оправиться. На могилах Мордюковой и ее сына установили двойной, общий памятник из мрамора.

У Нонны Мордюковой было три сестры: Наталья, Татьяна и Людмила, с которыми она до самой смерти поддерживала отношения. От невестки Натальи и единственного внука Владимира после смерти сына она дистанцировалась, не без помощи сестер.

Мордюкова завещала свою трехкомнатную квартиру в панельном доме на Осеннем бульваре в московском районе Крылатское старшей сестре Наталье. Несмотря на завещание, родственники переругались после смерти Мордюковой: они хотели, чтобы Наталья продала квартиру и поделила деньги между ними в равных долях. В 2022 году старшая сестра Мордюковой умерла, квартиру она оставила племянницам Елене и Юлии, которые за ней ухаживали, и снова возникли семейные ссоры из-за жилья. Муж второй выкупил долю у Елены, и сейчас в квартире Мордюковой живет семья ее племянницы Юлии.

Конфликт из-за места на кладбище

В июле 2024 года умерла младшая сестра Нонны Мордюковой Татьяна, мать Ирины и Юлии. Ирина подзахоронила прах женщины в могилу к Нонне и ее сыну. Юлия была категорически против этого, но ее никто не послушал.

«Внук Нонны Викторовны Владимир только половину могилы смог оформить на себя. Он был против подзахоронения, подавал документы, но кладбище проигнорировало и вынесло такое странное решение (о подзахоронении). Сестра скрыла от меня день похорон моей матери, я была только на поминках», — рассказала Юлия.

Она пояснила, что установить памятник ее матери Татьяне на этом месте нельзя, для этого нужно снести двойной и установить три отдельные мемориальные плиты — Мордюковой, ее сыну и Татьяне. Юлия не собирается этого делать, она через суд добивается того, чтобы ей разрешили перезахоронить мать на другом кладбище. По ее словам, физически это не сложно сделать, поскольку речь идет об урне, но для этого должны быть законные основания.

Родственники Мордюковой ругаются по малейшему поводу, могила актрисы буквально превратилась в поле битвы.

«Сестра Ирина вырубила цветник и маленькую тую, дальше она специально на могиле стелет пластмассовый коврик, имитирующий траву, мол, мне на вас плевать. Дальше ставит камеры, чтобы мы не могли убрать этот коврик. Она уничтожает наши живые цветы, хотя Нонна любила именно такие, и кладет пластмассовые», — рассказала Юлия.

По словам Юлии, у ее сестры Ирины корыстный интерес: она хочет установить новый отдельный памятник Ноне Викторовне за счет фондов и пожертвований и получить от этого выгоду.

«У сестры появилась еще одна инициатива, мутная и непонятная. Они хотят установить мемориальную доску на доме на Осеннем бульваре. Но почему этот дом? Нонна жила в Москве по девяти адресам, самым любимым был дом на Котельнической набережной. Этот же дом на Осеннем бульваре панельный, обычный, рядом помойка, кругом машины и все загажено. Почему доску надо устанавливать на нем?» — негодует Юлия.

Племянница актрисы рассказала, что 25 ноября она и внук Нонны Мордюковой Владимир придут на Кунцевское кладбище. В этот день могилу обычно также посещают поклонники актрисы, обычные люди приносят живые цветы.

На федеральных каналах в этот день пройдут документальные фильмы о Мордюковой. Первый канал подготовил к 100-летию народной артистки фильм «Одна роль на всю жизнь». Андрей Малахов посвятил один из ноябрьских выпусков своей программы народной артистке, собрав в студии ее близких и знакомых. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 25 ноября проведет марафон фильмов с участием актрисы, покажут картины «Трясина», «Молодая гвардия», «Они сражались за Родину», «Женитьба Бальзаминова», «Родня».

«Ей казалось, что семью могли сглазить»

Со дня смерти Мордюковой прошло более 17 лет, и до сих пор великая актриса не может упокоиться с миром, ее родственники постоянно скандалят друг с другом.

Юлия рассказала NEWS.ru, что ее тетя Наталья, старшая сестра Нонны Викторовны, думала, что их семью сглазили. Ее сын, как и сын Нонны Владимир, тоже ушел из жизни молодым, муж рано умер.

«Все эти требования родственников доводили Наталью до сердечных приступов и слез. Она очень переживала. Жгла свечки, проводила какие-то ритуалы... Ей казалось, что семью могли сглазить. Мы с нею много об этом говорили», — сказала Юлия.

