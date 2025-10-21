Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Никита Михалков с дочерью и актрисой Надеждой
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
21 октября исполнилось 80 лет народному артисту РСФСР кинорежиссеру Никите Михалкову. Он открыл зрителям десятки имен ярких и талантливых актеров, снимавшихся в его киноработах. Многие из них могли проявить себя у других режиссеров, однако именно Михалков раскрыл их потенциал.
Его всегда отличало отеческое отношение и внимание к каждому исполнителю — даже к тем, кто снимается в небольших ролях и эпизодах. Михалков проводит многочасовые репетиции, что особенно важно для профессии. Это позволяет артисту включиться в атмосферу и обстановку. Актеры считают его очень теплым режиссером.
Михалков считает репетиции неотъемлемой частью съемок, возможно, одной из главных. Как правило, режиссерам на это не хватает времени, поскольку съемочный процесс очень энергозатратный.
Кроме того, Михалков, сработавшись с артистом на одних съемках, почти всегда приглашает его в последующие проекты.
В день юбилея мастера NEWS.ru вспомнил актеров, которые часто снимались в его фильмах. Это Олег Меньшиков, Нонна Мордюкова, Елена Соловей, Александр Адабашьян, Виктория Толстоганова и многие другие.
Какие артисты исполняли роли в кинокартинах Михалкова — в фотогалерее NEWS.ru.
Нонна Мордюкова
Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press
Олег Меньшиков
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Елена Соловей
Фото: РИА Новости
Юрий Богатырёв
Фото: РИА Новости
Александр Адабашьян
Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Петренко
Фото: Russian Look/Global Look Press
Родион Нахапетов
Фото: РИА Новости
Александр Калягин
Фото: Russian Look/Global Look Press
Александр Кайдановский
Фото: Russian Look/Global Look Press
Олег Табаков
Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press
Александр Пороховщиков
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Анатолий Солоницын
Фото: Russian Look/Global Look Press
Людмила Гурченко
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Станислав Любшин
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Лариса Гузеева, Андрей Мягков
Фото: РИА Новости
Анна Михалкова
Фото: PR-департамент BOSCO/РИА Новости
Артем Михалков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Виктория Толстоганова
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Евгений Миронов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru