Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова

21 октября исполнилось 80 лет народному артисту РСФСР кинорежиссеру Никите Михалкову. Он открыл зрителям десятки имен ярких и талантливых актеров, снимавшихся в его киноработах. Многие из них могли проявить себя у других режиссеров, однако именно Михалков раскрыл их потенциал.

Его всегда отличало отеческое отношение и внимание к каждому исполнителю — даже к тем, кто снимается в небольших ролях и эпизодах. Михалков проводит многочасовые репетиции, что особенно важно для профессии. Это позволяет артисту включиться в атмосферу и обстановку. Актеры считают его очень теплым режиссером.

Михалков считает репетиции неотъемлемой частью съемок, возможно, одной из главных. Как правило, режиссерам на это не хватает времени, поскольку съемочный процесс очень энергозатратный.

Кроме того, Михалков, сработавшись с артистом на одних съемках, почти всегда приглашает его в последующие проекты.

В день юбилея мастера NEWS.ru вспомнил актеров, которые часто снимались в его фильмах. Это Олег Меньшиков, Нонна Мордюкова, Елена Соловей, Александр Адабашьян, Виктория Толстоганова и многие другие.

Какие артисты исполняли роли в кинокартинах Михалкова — в фотогалерее NEWS.ru.