«Очень новаторское кино»: 5 лучших фильмов Михалкова по мнению критика

Кинокритик, историк советского и российского кино Александр Шпагин назвал для NEWS.ru пять лучших, на его взгляд, киноработ режиссера народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, который 21 октября отмечает 80-летие.

«Раба любви»

— Это один из моих самых любимых фильмов. Я сам смотрел его очень много раз, на этой картине учу своих студентов снимать кино. На фильмах Михалкова вообще очень легко учить. Так же, как на фильмах Марка Захарова и Алексея Балабанова. Потому что они очень структурные.

Фильм представляет собой удивительный, в какой-то степени даже эзотерический сон о состоянии человека как заложника ситуаций. Вроде бы частная история, но нет. Она касается, мне кажется, в принципе русского человека, которого дербанили в течение всего ХХ века. Настолько здорово снята, что в какой-то момент перетекает в притчевый жанр. Это очень новаторское кино. У Михалкова почти все фильмы — новаторские.

Это притом что «Раба любви» была снята в авральном темпе — нужно было переделать съемку «Нечаянные радости» Рустама Хамдамова, который был первым режиссером этой работы. Как мне рассказывали, он не справился, а сроки горели. В течение недели наваяли другой сценарий, и Михалков в дико быстрые сроки снял абсолютный шедевр.

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

— Это лучший фильм о Гражданской войне в советском кинематографе. Сочетает в себе яркую зрелищность, выразительный сюжет и глубокий внутренний трагизм.

Казалось бы, картина чисто приключенческая. Но она переполнена истеричностью и болью, которые стали главенствующим состоянием в нашей стране в те годы. Время после победы в Гражданской войне было совершенно чудовищным, жутким. Голод, огромное количество восстаний, бандитизм, невероятный кризис. Куча смертей, болезней. Михалкову удалось это передать с максимальной точностью.

Фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» режиссёра Никиты Михалкова. «Мосфильм». 1974 год. СССР. На фото: Никита Михалков Фото: Russian Look/Global Look Press

«Неоконченная пьеса для механического пианино»

— Картина открыла новое понимание XIX века для зрителя из века ХХ, это абсолютно новый подход к экранизации.

Причем Михалков и Александр Адабашьян, который был соавтором сценария, выдали картину за якобы экранизацию пьесы Антона Чехова «Платонов». На самом деле такой пьесы не существует у Чехова, есть «Безотцовщина». Но и она не настолько похожа. Они столько отсебятины наворотили, очень вольное обращение с классикой. На самом деле так и нужно. Потому что у них получилась крайне интересная и понятная современникам киноработа. При этом сохранили и чеховские интонации.

В 30-е и даже в 60-е годы ХХ века XIX век кинематографисты изображали темным временем. Якобы «обитатели» XIX века не знали света коммунизма и делились на «угнетателей» и «угнетенных». Кончаловский первым в фильме «Дворянское гнездо» заявил, что XIX век — это утерянный рай. Смысл примерно такой. Что тут началось!

Никита Сергеевич в «Неоконченной пьесе для механического пианино» пошел еще дальше брата, заявив, что люди XIX века — это и есть мы. Были русскими, ими и остались. Он открыл новый подход к экранизации вообще. Все ринулись делать экранизации — уже с неразрывным пониманием исторической дистанции. То есть Михалков протянул ниточку, а точнее, даже мощный канат от настоящего к прошлому.

«Родня»

— Два года картина на полке лежала. Потому что в ней Михалков показал кризис советской реальности — мол, приехали, дальше ехать некуда. Опять же, это выражено на метафизическом уровне, через злую комедию. А на самом деле это картина о распаде общества вообще.

Ее даже можно назвать первой в СССР «чернухой». Хотя никакая не «чернуха», потому что сделана светлыми гротесковыми красками. Но все равно оставляет ощущение безысходности. Причем Михалков снял это через частную историю, этим фильм и ценен. Поэтому на полке лежал.

Фильм «Родня» режиссёра Никиты Михалкова. «Мосфильм». 1981 год. СССР. На фото: Нонна Мордюкова Фото: Russian Look/Global Look Press

«Без свидетелей»

— Не очень известный фильм. Но я считаю его серьезной крупной работой, тоже новаторской. Сам Михалков, когда я с ним как-то говорил, сказал, что считает картину проходной для себя. Но шла в кинотеатрах.

Меня больше всего поразил тот факт, что в одной двухкомнатной квартире можно снять такое кинище, фантасмагорию. Одна из первых картин чисто метафизических — про то, как человек на глазах медленно превращается в дьявола. Как будто надевает платья дьявола на себя. История распада личности за два часа.

Делали сложный грим Михаилу Ульянову, который играет главную роль. С каждой сценой у него неуловимо меняется лицо. Хотя зритель до поры до времени этого почти не замечает. А он все больше превращается сначала в какого-то свина, а потом в дьявола. Ему утолщали щеки, зубы увеличивали. Чтобы ощущалось на уровне эффекта 25-го кадра — медленное превращение.

Когда я узнал об этом, понял, что код этого фильма я для себя раскрыл. И, конечно, невероятно красивая операторская работа Павла Лебешева.

О театральных работах Михалкова

— 80-летие Никита Сергеевич встречает в очень хорошей творческой форме. Более того, он оказался потрясающим театральным режиссером, гротесковым, хулиганистым. Вообще, по-моему, открыл свой какой-то театральный язык. Всем рекомендую сходить на любые «Метаморфозы» — инсценировки рассказов. И превращение сакральной для него классики — Бунина или Тургенева — в невероятный, переполненный фантазией и энергетикой гротеск. Это очень здорово.

