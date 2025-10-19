Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 15:31

Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым

Президент России Путин назвал режиссера Михалкова своим другом

Владимир Путин и Никита Михалков Владимир Путин и Никита Михалков Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о своей дружбе с Никитой Михалковым в фильме, приуроченном к 80-летию кинорежиссера. Фрагмент фильма опубликовал Telegram-канал телепрограммы «Вести» на «России 1». Российский лидер подчеркнул, что в их взаимоотношениях есть «химия».

Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений, — сказал глава государства.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, а также обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил ему звание Героя Труда России. Наибольшую известность ему принесли такие фильмы, как «Утомленные солнцем», «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Михалков сообщал прессе, что подружился с президентом еще в нулевых, когда тот работал в администрации Кремля. По словам режиссера, он нечасто видится с российским лидером, они встречаются только по особым поводам. Михалков отметит 80-летие 21 октября.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в списке ее самых любимых фильмов есть дебютная кинокартина режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Дипломат отметила, что в ее любимой ленте продумана каждая деталь — от сценария и актерской игры до музыки.

Никита Михалков
Владимир Путин
кинорежиссеры
режиссеры
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накал истерии»: депутат о лидерах ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа
В США раскрыли ключевые изменения в подходе к переговорам с Россией
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.