Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым

Президент России Владимир Путин рассказал о своей дружбе с Никитой Михалковым в фильме, приуроченном к 80-летию кинорежиссера. Фрагмент фильма опубликовал Telegram-канал телепрограммы «Вести» на «России 1». Российский лидер подчеркнул, что в их взаимоотношениях есть «химия».

Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений, — сказал глава государства.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, а также обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил ему звание Героя Труда России. Наибольшую известность ему принесли такие фильмы, как «Утомленные солнцем», «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Михалков сообщал прессе, что подружился с президентом еще в нулевых, когда тот работал в администрации Кремля. По словам режиссера, он нечасто видится с российским лидером, они встречаются только по особым поводам. Михалков отметит 80-летие 21 октября.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в списке ее самых любимых фильмов есть дебютная кинокартина режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Дипломат отметила, что в ее любимой ленте продумана каждая деталь — от сценария и актерской игры до музыки.