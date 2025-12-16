Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:26

Звезды комедии «Один дома» отметили юбилей фильма

Маколей Калкин и Крис Коламбус встретились в честь 35-летия комедии «Один дома»

Маколей Калкин Маколей Калкин Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press
Актер Маколей Калкин и режиссер Крис Коламбус встретились в Музее Академии кинематографических искусств и наук, чтобы отметить 35-летие выхода рождественской комедии «Один дома», сообщает The Hollywood Reporter. В ходе публичной беседы они поделились воспоминаниями о создании фильма и обсудили перспективы развития франшизы.

Коламбус рассказал, что согласился работать над «Одним дома» в сложный период своей карьеры, после ухода из проекта «Рождественские каникулы». Режиссер признался, что тогда он опасался потерять возможность работать в кино.

Участники встречи вспомнили о съемках знаменитых ловушек, которые устраивал персонаж Калкина Кевин. Коламбус отметил, что трюки выглядели очень опасно, и команда с тревогой наблюдала за работой каскадеров. Он поделился, что во время выполнения трюков казалось, будто каскадеры мертвы.

Также прозвучали истории о трудностях во время съемок: Джо Пеши, игравший роль одного из грабителей, долго отказывался надевать защитную кепку в сцене с огнем, а Дэниел Стерн, также сыгравший грабителя, снимался с настоящим тарантулом на лице, не имея права кричать. Коламбус критически оценил продолжения фильма, заявив, что франшиза потеряла качество после выхода «Один дома 3».

Ранее Калкин допустил, что может снова сыграть Кевина Маккалистера в возможном продолжении комедии. Актер готов был сыграть отца, которого не пускает домой сын из-за возникшего между ними недопонимания.

