30 ноября 2025 в 19:12

Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»

Калкин рассказал, что его дети не знают об участии отца в съемках «Одного дома»

Маколей Калкин Маколей Калкин Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press
Известный по роли Кевина в культовом фильме «Один дома» актер Маколей Калкин признался, что дети не узнают его на экране. По словам артиста, которые приводит Entertainment Weekly, они никак не связывают собственного отца с персонажем.

Актер пояснил, что дети видят рекламу фильма на канале Disney+, поэтому называют главного героя «Кевин Дисней». Калкин показал им свои фото из детства, однако это не помогло — сын артиста лишь спросил, кто изображен на снимке.

«Этот мальчик выглядит как Кевин. Кто это?» И даже после ответа «это я» ничего не понял, — признался актер.

Ранее Калкин допустил, что может снова сыграть Кевина Маккалистера в возможном продолжении франшизы «Один дома». Он отметил, что не отказался бы от роли отца, которого не пускает домой сын. По задумке актера, такой поворот в сценарии мог бы произойти из-за недопонимания между главными героями. По словам артиста, дом в этой истории можно трактовать как метафору отношений между родителем и ребенком, где отец должен «вернуться в сердце сына». Актер уточнил, что такой подход ему близок и не вызывает внутреннего отторжения.

