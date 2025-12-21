Свыше 130 тыс. американцев остались без электричества Свыше 130 тыс. потребителей в Калифорнии остались без света из-за аварии

В Соединенных Штатах более 130 тыс. потребителей остались без электричества, говорится в данных сервиса мониторинга PowerOutage. Массовое отключение произошло в штате Калифорния.

Причиной аварии стало возгорание на одной из подстанций, принадлежащих коммунальной компании PG&E Corporation. Как сообщило управление пожарной охраны Сан-Франциско, пожарные пытаются локализовать и ликвидировать пожар.

Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури подтвердил масштабные перебои с электричеством. Он заявил, что отключение повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Глава города призвал жителей оставаться дома до тех пор, пока энергоснабжение не будет восстановлено.

Ранее в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества осталось несколько многоквартирных домов. Перестали работать светофоры, а также пропало освещение в магазинах, включая супермаркет «Ашан». Операторы на горячей линии пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно два часа. Это уже вторая крупная авария за последние двое суток.