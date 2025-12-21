Фонд «кошелька» Зеленского скупил десятки элитных квартир перед началом СВО

Инвестиционный фонд, аффилированный с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, приобрел 77 квартир в Киеве за месяц до начала специальной военной операции, сообщило издание Obozrevatel.ua. Сделка касается квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale, расположенном у станции метро «Демеевская».

Как уточняет издание, покупка была совершена со скидкой порядка 60%. В результате цена квадратного метра для фонда составила около 18 тысяч гривен, в то время как для обычных покупателей она начиналась от 48 тысяч гривен.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что в отношении Миндича возбудили уголовное дело о государственной измене. По его словам, об этом ему стало известно из ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на его запрос.

До руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов заявил, что проведенные ранее обыски у Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса президента Украины, не имеют отношения к антикоррупционному расследованию «Мидас» в энергетической сфере. По его словам, история с Ермаком является «другим кейсом в другом подразделении НАБУ».