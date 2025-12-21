Новый год-2026
Экономист назвал сумму перевода, которая может потребовать проверки родства

Экономист Бархота: перевод от 100 тыс. рублей может потребовать проверки родства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банковский перевод суммы от 100 тыс. рублей, а для крупных городов, возможно, от 200 тыс. рублей может потребовать подтверждения родственной связи с человеком, кому адресованы эти деньги, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он отметил, что такой механизм окажет серьезную нагрузку на клиентские службы банков.

Что касается подтверждения родства, то это, конечно, уже довольно значимая коммуникация. Это потребует операционной нагрузки на банк, так как сотрудники кол-центра будут обязаны перезванивать клиентам. Кроме того, им придется принимать звонки от клиентов, которые будут спрашивать, почему ничего не переведено. В общем-то, это понятная история. Я думаю, что она будет касаться сумм от 100 тыс. рублей по России, для крупных городов, возможно, ― 200 тыс. рублей, ― объяснил Бархота.

Экономист добавил, что ситуация, когда деньги переводятся не родственнику, будет автоматически валидироваться как не совсем достоверная операция, то есть с подозрением на мошенничество. Если перевод этому человеку осуществляется впервые, человек не знакомый, не родственник и в назначении платежа ничего не указано, то риск заморозки операции стремительно возрастает, пояснил собеседник.

Здесь надо быть очень аккуратным. Если операция совершается впервые, лучше делать перевод на маленькую сумму, например начать с одного рубля или 100 рублей и посмотреть, как они переведутся. А потом повторить эту сумму. Если это родственник, то в назначении платежа стоит указать это. Возможно, тогда не потребуется дополнительная верификация этого факта. В целом какое-то негласное правило действовало раньше для больших сумм — я думаю, что от 500 тыс. рублей и больше. Сейчас же в той формулировке, которую мы слышим, видимо, это будет действовать и для меньших сумм перевода, ― резюмировал Бархота.

Ранее РИА Новости сообщило, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.

