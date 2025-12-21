В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами

В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами Ушаков: Дмитриев вернется из США и доложит об итогах переговоров в Майами

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернется из США и доложит об итогах переговоров с американскими представителями в Майами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, правки, которые Киев и ЕС вносят в мирный план Украине, не приближают достижение договоренностей, передает ТАСС.

Дмитриев в Майами встречается с рядом коллег. Вернется в Москву, доложит, и поговорим, что дальше делать, — отметил Ушаков.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль между тем выразила мнение, что мирный договор между Россией и Украиной вряд ли удастся продвинуть за три месяца. По ее словам, переговорный процесс пока не позволяет говорить о согласованном документе с проработанными деталями. Экс-глава МИД Австрии обратила внимание на вопрос легитимности украинского руководства.