Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 11:07

В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами

Ушаков: Дмитриев вернется из США и доложит об итогах переговоров в Майами

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернется из США и доложит об итогах переговоров с американскими представителями в Майами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, правки, которые Киев и ЕС вносят в мирный план Украине, не приближают достижение договоренностей, передает ТАСС.

Дмитриев в Майами встречается с рядом коллег. Вернется в Москву, доложит, и поговорим, что дальше делать, — отметил Ушаков.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль между тем выразила мнение, что мирный договор между Россией и Украиной вряд ли удастся продвинуть за три месяца. По ее словам, переговорный процесс пока не позволяет говорить о согласованном документе с проработанными деталями. Экс-глава МИД Австрии обратила внимание на вопрос легитимности украинского руководства.

Юрий Ушаков
Украина
переговоры
мир
Кирилл Дмитриев
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.