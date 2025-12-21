Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины Ушаков: проведение встречи экспертов России, США и Украины не обсуждалось

Никто из участников диалога по Украине не вел серьезных переговоров о подготовке трехсторонней встречи экспертов России, США и бывшей советской республики, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как передает ТАСС, он добавил, что подобная инициатива даже не прорабатывается.

Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю, — сказал Ушаков.

До этого он говорил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам прозвучало под прямым давлением со стороны Вашингтона. При этом президент США Дональд Трамп публично заявил, что настало время для проведения выборов в бывшей советской республике.

По словам Юрия Ушакова, украинский лидер «на миллион процентов» не сможет вернуть Крым и обеспечить вступление Украины в НАТО. Помощник президента РФ уверен, что ни одна из этих целей не будет достигнута.

Также Ушаков заявил, что разговоры о возможном урегулировании конфликта по так называемому корейскому сценарию никогда не велись. Он пояснил, что обсуждались различные долгосрочные варианты решения ситуации, и американская сторона с ними знакома.