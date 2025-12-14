В Кремле развеяли слухи о «корейском пути» для Украины Ушаков: Россия не обсуждала «корейский вариант» окончания конфликта на Украине

Разговоры о возможном урегулировании конфликта на Украине по так называемому «корейскому сценарию» никогда не велись, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он пояснил, что обсуждались различные варианты, касающиеся долгосрочного решения ситуации на Украине, и американская сторона знакома с данными подходами.

Мы это («корейский вариант», — NEWS.ru) не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, американцы знают о наших подходах, но точно снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал, — сказал Ушаков.

Ранее он говорил, что Россия резко выступит против любых изменений, вносимых в план мирного урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента сообщил, что Москва пока не получила предложений от Брюсселя и Киева относительно возможного соглашения, но выразил сомнение в их конструктивном характере.

До этого американские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. Как стало известно из источников, украинская сторона разработала свой вариант документа при поддержке европейских союзников.