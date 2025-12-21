Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:37

На Москву надвигается снегопад

Гидрометцентр РФ: снегопад пройдет в Москве в ночь на 22 декабря

Вид на здание МГУ в Москве Вид на здание МГУ в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Снегопад пройдет в ночь на 22 декабря в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Прирост снега на территории столичного региона может составить до 1 см.

Ожидается, что в период с 21:00 до 09:00 мск понедельника прирост снега в столице может составить до 1 см, количество прогнозируемых осадков в этот период составит 1-3 мм, — сказал собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 22 декабря, в Москве выпадет снег. Вечером этого дня к столице подойдет холодный фронт, что приведет к снижению температуры до −4 градусов и образованию гололедицы на дорогах.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, в столицу и Подмосковье пришел теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Также Тишковец говорил, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

