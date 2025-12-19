Синоптик рассказал, когда в Москве снова выпадет снег Тишковец: снег в Москве может выпасть 22 декабря

Снег в Москве выпадет в понедельник, 22 декабря, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что вечером в тот же день к столице приблизится холодный фронт, из-за чего температура воздуха упадет до -4 градусов, на дорогах появится гололедица. Синоптик отметил, что к среде, 24 декабря, морозы усилятся: столбики термометров опустятся до -14 градусов.

В понедельник в тылу циклона пройдут заряды мокрого снега и снега, [температура] около нуля, — сказал Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщал, что снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю. По его словам, этот прогноз пока предварительный.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, в столицу и Подмосковье пришел теплый атмосферный фронт.

Леус также сообщал, что ночь на 12 декабря стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Он отметил, что пересекавший Россию с севера на юг холодный атмосферный фронт привел к резкому понижению температуры.