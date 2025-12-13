Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве

Ночь на 12 декабря стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, пересекавший Россию с севера на юг холодный атмосферный фронт привел к резкому понижению температуры.

Так, в Москве после утренних плюс пяти градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже ноля градусов, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составил минус 5,8 градуса — это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона, — написал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что температуру в батареях повысят из-за резкого похолодания в столице. По его словам, корректировать отопление начали заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

До этого биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что внезапные морозы без снежного покрова негативно скажутся на дачных растениях. Он отметил, что такое явление приведет к промерзанию почвы.