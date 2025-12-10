Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:59

Биолог предупредил, чем опасна бесснежная зима

Биолог Воробьев: морозы без снега негативно скажутся на дачных растениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Внезапные морозы без снежного покрова негативно скажутся на дачных растениях, рассказал «Москве 24» биолог и агроном Михаил Воробьев. Он отметил, что такое явление приведет к промерзанию почвы.

Если морозы в минус 10–15 градусов ударят по голой земле, это приведет к ее быстрому и глубокому промерзанию. Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью, — рассказал Воробьев.

Биолог подчеркнул, что корни растений могут получить серьезные повреждения. Он посоветовал следить за прогнозом погоды и в случае необходимости принять дополнительные меры, которые помогут растениям успешно пережить зиму.

Ранее садовод Светлана Самойлова рассказала, что поздней осенью или зимой можно посадить плодовые или декоративные деревья. По ее словам, пока земля не промерзла, нужно подготовить посадочную яму.

зима
растения
заморозки
биологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.