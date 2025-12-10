Биолог предупредил, чем опасна бесснежная зима Биолог Воробьев: морозы без снега негативно скажутся на дачных растениях

Внезапные морозы без снежного покрова негативно скажутся на дачных растениях, рассказал «Москве 24» биолог и агроном Михаил Воробьев. Он отметил, что такое явление приведет к промерзанию почвы.

Если морозы в минус 10–15 градусов ударят по голой земле, это приведет к ее быстрому и глубокому промерзанию. Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью, — рассказал Воробьев.

Биолог подчеркнул, что корни растений могут получить серьезные повреждения. Он посоветовал следить за прогнозом погоды и в случае необходимости принять дополнительные меры, которые помогут растениям успешно пережить зиму.

