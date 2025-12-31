Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 21:46

Цветок, которому нипочем ливни и засуха: посадил один раз и десятилетиями любуешься цветением

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете абсолютно неубиваемый и при этом невероятно декоративный цветок для дачи, которому нипочем ливни и засуха, ваш выбор — рудбекия рассеченная, известная как «Золотой шар».

Этот мощный многолетник образует высокие, до двух метров, стройные кусты, которые с середины лета до поздней осени усыпаны ярко-желтыми, махровыми помпоновидными соцветиями. Его главные преимущества — феноменальная выносливость и живучесть. Рудбекия не боится ни ветра, ни дождя — ее прочные стебли не ломаются, а цветы не теряют форму. Она засухоустойчива и прекрасно зимует без укрытия даже в суровых условиях.

Растение быстро разрастается, образуя плотные куртины, и может десятилетиями расти на одном месте, требуя минимального ухода: достаточно посадить его на солнце или в легкой полутени и изредка поливать в засуху. Это беспроигрышный вариант для создания яркого жизнерадостного акцента в саду. Посадил один раз и десятилетиями любуешься цветением.

Ранее был назван цветок, который годами обходится без полива.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
