Облако цветов: этот необычный красавец покроет вашу клумбу тысячами бутонов

Если вы ищете не просто яркий, но и обильноцветущий цветок, который будет радовать все лето, ваш выбор — немезия зобовидная. Этот необычный красавец покроет вашу клумбу тысячами бутонов, превратив ее в облако цветов.

Его главное достоинство — невероятное количество некрупных, но очень ярких и причудливых цветков, похожих на миниатюрные львиные зевы или орхидеи. Они собраны в плотные кисти и могут быть окрашены в самые разные оттенки: огненно-оранжевые, насыщенно-желтые, малиновые, синие, часто с контрастным пятном в зеве.

Немезия образует аккуратные, очень ветвистые кустики, сплошь усыпанные цветами. Она неприхотлива: любит солнце, умеренный полив и хорошо дренированную почву. При минимальном уходе (удалении увядших соцветий для продления цветения) она будет безостановочно выпускать новые бутоны с начала лета и до первых осенних холодов, создавая на клумбе настоящий фейерверк красок.

