Мечта ленивого садовода: посадил один раз — и он цветет десятилетиями в любых условиях

Если вам нужен абсолютно неубиваемый цветок, который гарантированно будет расти и цвести в любых, даже самых сложных, условиях дачного участка, то это — лилейник, или красоднев.

Этот многолетник — настоящая мечта ленивого садовода! Он обладает феноменальной приспособляемостью: его мощная корневая система позволяет ему успешно переносить как кратковременную засуху, так и периоды переувлажнения. Посадил один раз — и он цветет десятилетиями в любых условиях.

Лилейник будет хорошо расти и на открытом солнце, и в легкой ажурной тени. Его жесткие, узкие листья и прочные цветоносы устойчивы к ветру и дождю, не ломаются и не полегают после непогоды. Современные гибриды лилейников цветут с июня по август, выпуская каждый день новые крупные цветки в самых разных оттенках. Он не требует частых подкормок, практически не болеет и с годами только наращивает мощь.

