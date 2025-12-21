Новый год-2026
Приживется у кого угодно, переживет любую непогоду: сажайте этот цветок весной и не беспокойтесь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете абсолютно надежный цветок, который гарантированно приживется и будет стойко цвести, не боясь непогоды, ваш выбор — эхинацея пурпурная. Сажайте этот цветок весной и не беспокойтесь за него!

Этот многолетник обладает поистине железной выносливостью. Он приживется у кого угодно и переживет любую непогоду. Его крепкие, прямые цветоносы с крупными яркими «ромашками» розового, малинового, желтого или белого цвета не поникают и не ломаются ни под сильным ветром, ни под проливным дождем. Эхинацея образует пышный, стабильно декоративный куст, который с каждым годом становится только мощнее.

Весенняя посадка (в хорошо прогретую землю) дает ей время нарастить сильную корневую систему, что гарантирует отличную приживаемость и цветение в первое же лето. Она не требует особого ухода, предпочитает солнечные места, засухоустойчива и привлекает в сад бабочек. Посадив эхинацею, вы на многие годы обеспечите своему саду яркие, непоколебимые краски, которые не испортит никакая непогода.

Ранее был назван многолетник, который завалит клумбу цветами уже в мае: на одном растении распускаются сотни цветков.

