Чудо для сурового климата: этот цветок выживет везде и будет цвести так, что соседи обзавидуются

Для садоводов, мечтающих о необычном, но беспроблемном растении, которое покорит своей красотой любой регион России, идеальным выбором станет сибирский ирис (Iris sibirica).

Это настоящее чудо для сурового климата. В отличие от капризных бородатых ирисов, сибирский ирис феноменально зимостоек, не боится возвратных заморозков, ветров и прекрасно чувствует себя как в средней полосе, так и в более суровых климатических зонах. Он выживет везде и будет цвести так, что соседи обзавидуются!

Цветок образует плотные, изящные куртины узких мечевидных листьев, а в начале лета выпускает высокие прочные цветоносы со множеством изящных, похожих на порхающих бабочек, цветков. Палитра включает оттенки от небесно-голубого и фиолетового до белого, желтого и бордового. Он неприхотлив, может расти на солнце и в полутени, предпочитает влажные почвы, но терпит и умеренную засуху, не болеет и десятилетиями растет на одном месте, лишь хорошея.

