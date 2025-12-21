Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 03:46

Чудо для сурового климата: этот цветок выживет везде и будет цвести так, что соседи обзавидуются

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для садоводов, мечтающих о необычном, но беспроблемном растении, которое покорит своей красотой любой регион России, идеальным выбором станет сибирский ирис (Iris sibirica).

Это настоящее чудо для сурового климата. В отличие от капризных бородатых ирисов, сибирский ирис феноменально зимостоек, не боится возвратных заморозков, ветров и прекрасно чувствует себя как в средней полосе, так и в более суровых климатических зонах. Он выживет везде и будет цвести так, что соседи обзавидуются!

Цветок образует плотные, изящные куртины узких мечевидных листьев, а в начале лета выпускает высокие прочные цветоносы со множеством изящных, похожих на порхающих бабочек, цветков. Палитра включает оттенки от небесно-голубого и фиолетового до белого, желтого и бордового. Он неприхотлив, может расти на солнце и в полутени, предпочитает влажные почвы, но терпит и умеренную засуху, не болеет и десятилетиями растет на одном месте, лишь хорошея.

Ранее был назван цветок, который стойко переносит и палящее солнце, и проливные дожди.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска
Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции
В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России
«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа
«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге
Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.