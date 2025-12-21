Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет Mirror: семья британцев пыталась улететь с умершей бабушкой в кресле пассажира

Британская семья пронесла на борт самолета тело собственной скончавшейся 89-летней бабушки, выдав ее за уснувшую пассажирку, пишет The Mirror. Рейс авиакомпании EasyJet из испанской Малаги в Лондон был экстренно остановлен и задержан на 12 часов.

Пятеро сопровождающих внесли пожилую женщину в салон на инвалидной коляске, утверждая, что она просто устала и спит. Тело пересадили в кресло, но экипаж и пассажиры сразу заподозрили неладное. Самолет, уже начавший движение по полосе, вернули к терминалу после того, как стало известно о смерти пассажирки. Прибывшие медики констатировали смерть.

Обращаясь к родственникам, которые доставили свою бабушку на борт, одна из стюардесс выразила надежду, что испанские власти «применят к ним самые строгие меры». Она добавила, что они выглядели «очень смущенно», и сказала, что их «следовало вывести в наручниках».

В EasyJet выразили семье соболезнования, отметив, что у пассажирки была медицинская справка, и она была жива при регистрации. Расследование инцидента продолжается.

