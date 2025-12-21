Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 06:12

Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет

Mirror: семья британцев пыталась улететь с умершей бабушкой в кресле пассажира

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Британская семья пронесла на борт самолета тело собственной скончавшейся 89-летней бабушки, выдав ее за уснувшую пассажирку, пишет The Mirror. Рейс авиакомпании EasyJet из испанской Малаги в Лондон был экстренно остановлен и задержан на 12 часов.

Пятеро сопровождающих внесли пожилую женщину в салон на инвалидной коляске, утверждая, что она просто устала и спит. Тело пересадили в кресло, но экипаж и пассажиры сразу заподозрили неладное. Самолет, уже начавший движение по полосе, вернули к терминалу после того, как стало известно о смерти пассажирки. Прибывшие медики констатировали смерть.

Обращаясь к родственникам, которые доставили свою бабушку на борт, одна из стюардесс выразила надежду, что испанские власти «применят к ним самые строгие меры». Она добавила, что они выглядели «очень смущенно», и сказала, что их «следовало вывести в наручниках».

В EasyJet выразили семье соболезнования, отметив, что у пассажирки была медицинская справка, и она была жива при регистрации. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске у подъезда обнаружили труп, завернутый в ковер. Соседка, проживающая на третьем этаже, узнала в погибшем своего соседа. По словам свидетеля, тело было «не первой свежести». Кто-то пытался вынести его, но бросил у подъезда, испугавшись.

Испания
Великобритания
пенсионерки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным
Россиянам объяснили невозможность введения четырехдневной рабочей недели
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет
«Воровство чистой воды»: Россия на G20 высказалась о заморозке активов
Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы
К чему снится смерть матери: важные скрытые послания сна
В Ирландии высказались об идее вступить в НАТО
Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского
Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции под Купянском
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.