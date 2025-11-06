Труп в ковре около подъезда: что известно об инциденте в Магнитогорске

Труп в ковре около подъезда: что известно об инциденте в Магнитогорске

В Магнитогорске возле подъезда нашли труп, завернутый в ковер. Местные жители опознали в нем своего соседа. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Жил на третьем этаже»

Утром 6 ноября в Орджоникидзевском районе Магнитогорска возле подъезда жилого дома местные жители обнаружили ковер, внутри которого лежал труп мужчины.

«Насколько я понял, этот мужик, которого завернули в ковер, жил на третьем этаже. Соседи говорят, что труп, скажем так, не первой свежести. Вероятно, кто-то пытался вынести тело, завернутое в ковер, но его спугнули. Пришлось кинуть труп прямо у подъезда», — рассказал очевидец изданию «Верстов.Инфо».

Заклеили камеру

MGORSK.RU пишет со ссылкой на жителя дома, что от мертвого мужчины пытались избавиться ночью, без свидетелей. В 04:48 был заклеен глазок камеры видеодомофона. Но в итоге ковер с телом бросили у подъезда.

На опубликованных в Сети кадрах с домофона видно, что вынести труп без свидетелей так и не удалось. Спустя пару часов на запись камеры попало, как тело грузят на носилки и уносят в автомобиль сотрудники специализированной службы.

В Следственном комитете журналистам лишь подтвердили факт инцидента.

«Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в СКР.

Труп не первой свежести

Очевидцы отмечают, что труп, обнаруженный в ковре, был уже со следами разложения. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины и личности причастных к данному инциденту, пишет MK.RU.

Прибывшие на место правоохранители опросили соседей и изучили записи с камеры видеонаблюдения. «Уралинформбюро» уточняет, что инцидент произошел у дома № 9 на улице Завенягина. Труп лежал возле лавочки около одного из подъездов.

Судя по тому, что лица мужчин, которые выносили труп из подъезда, попали на записи домофона, вскоре будут установлены личности подозреваемых. Известно, что действовали они вдвоем.

Пятилетняя девочка с ножевыми

Не менее ужасный случай произошел в том же регионе, но уже в его столице. В Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«В дневное время 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями», — сказано в сообщении от Следственного комитета.

Читайте также:

Умолял лечить, а не казнить: школьник-убийца возбуждался, когда душил детей

Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?