05 ноября 2025 в 16:45

Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет подтвердил факт поимки военного, который ранее убил жителя Белгородской области и изнасиловал его супругу. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Стреляли по ногам?

Военнослужащий Алексей Кострикин был задержан и доставлен в военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону. По данным журналистов, военного нашли в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

«Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — рассказали в пресс-службе управления СКР.

Первым о задержании сообщил авторский Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Очевидец предоставил кадры с Кострикиным, лежащим на брусчатке. Неподалеку видны следы крови. Судя по всему, мужчине стреляли по ногам, когда тот пытался скрыться. На последующих публикациях видно, что у лежачего мужчины до приезда наряда полиции уже были перебинтованы ноги. Сам Кострикин при этом стонал и курил сигарету.

Изнасиловал учительницу и убил ее мужа

Первое преступление, по версии следствия, мужчина совершил 29 октября. Он проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, где убил хозяина и изнасиловал его жену.

Убитого звали Сергеем, ему было 59 лет и он работал на крупном предприятии в Шебекино, писало издание «Фонарь». Его жена работает учительницей в школе.

1 ноября подозреваемый сбежал из-под стражи. А 4 ноября Следственный комитет сообщил, что подозревает Кострикина в причастности еще к одному преступлению. Telegram-канал «Пепел» писал, что погибший приехал в Новую Таволжанку, чтобы проверить свой дом, где мог прятаться преступник.

«Возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу», — указали в ведомстве.

После этого военной полиции было поручено усилить ночное патрулирование в Белгороде, Шебекинском округе и Белгородском районе. К поискам также были привлечены силы территориальной обороны и добровольной народной дружины.

Не заслужил смягчения наказания

О Кострикине известно, что ранее он отбывал наказание в исправительной колонии № 13 «Славянка» в Калининградской области. Согласно картотеке областного суда, в 2007 году мужчина был осужден на 11 лет лишения свободы за покушение на кражу и разбой. Мужчина пытался уговорить суд на замену остатков реального срока на принудительные работы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Учитывая, что тяжкие преступления Кострикин А. В. совершил не впервые, в его действиях имеется опасный рецидив преступлений, он осужден в том числе и за особо тяжкое преступление, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для пересмотра приговора. <...> С учетом изложенного, отсутствуют основания как для замены назначенного по приговору суда наказания на принудительные работы, так и для смягчения наказания в виде лишения свободы», — говорится в апелляционном постановлении.

Учитывая, что мужчине теперь инкриминируют статью об изнасиловании, отправиться в зону проведения СВО он не сможет.

