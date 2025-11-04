Следствие в Белгородской области подозревает сбежавшего военного в убийстве СК РФ проверяет сбежавшего рядового Кострикина на причастность к убийству

Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства жителя поселка Новая Таволжанка в Белгородской области. На причастность к преступлению проверяют рядового Алексея Кострикина, который сбежал из-под охраны 1 ноября.

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу, — указали в СК РФ.

Согласно официальному сообщению следственных органов, подозреваемый уже находится в розыске. В связи с этим военной полиции поручено усилить ночное патрулирование в Белгороде, Шебекинском округе и Белгородском районе.

К поискам также привлечены силы территориальной обороны и добровольной народной дружины. На месте происхождения работает следственно-оперативная группа, проводящая необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

В отношении рядового Кострикина уже были возбуждены уголовные дела по серьезным статьям Уголовного кодекса, включая убийство из корыстных побуждений, изнасилование с угрозой убийства и разбой с незаконным проникновением. Проводимые следственные действия направлены на задержание подозреваемого и полное расследование всех эпизодов его предполагаемой преступной деятельности.