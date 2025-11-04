Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 03:11

Следствие в Белгородской области подозревает сбежавшего военного в убийстве

СК РФ проверяет сбежавшего рядового Кострикина на причастность к убийству

СК РФ СК РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства жителя поселка Новая Таволжанка в Белгородской области. На причастность к преступлению проверяют рядового Алексея Кострикина, который сбежал из-под охраны 1 ноября.

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу, — указали в СК РФ.

Согласно официальному сообщению следственных органов, подозреваемый уже находится в розыске. В связи с этим военной полиции поручено усилить ночное патрулирование в Белгороде, Шебекинском округе и Белгородском районе.

К поискам также привлечены силы территориальной обороны и добровольной народной дружины. На месте происхождения работает следственно-оперативная группа, проводящая необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

В отношении рядового Кострикина уже были возбуждены уголовные дела по серьезным статьям Уголовного кодекса, включая убийство из корыстных побуждений, изнасилование с угрозой убийства и разбой с незаконным проникновением. Проводимые следственные действия направлены на задержание подозреваемого и полное расследование всех эпизодов его предполагаемой преступной деятельности.

СК РФ
убийства
военные
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщает о 12 взрывах в Нижегородской области
Аналитик объяснила, почему не нужно злоупотреблять переводами самому себе
Следствие в Белгородской области подозревает сбежавшего военного в убийстве
Госдума предложила платить родителям за время с детьми
«Меня позвали»: рэпер Апачев оправдался за концерт в «БАРС-Курск»
Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света из-за ударов ВСУ
На Украине начали расследовать гибель солдат из-за «небрежности на службе»
В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы
«Мы его отвергаем»: доклад ЮНЕСКО по Украине посчитали предвзятым
Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября
«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ
Фаза Луны сегодня, 4 ноября 2025 года. Не верим обману, пилим когти
Румыния приобрела у Нидерландов F-16 за смехотворную сумму
Приметы 4 ноября: Казанская Осенняя — рубеж между осенью и зимой
Новый возлюбленный, обвинения Крутого, слова об СВО: как живет Дубцова
15 лет бойне в Кущевке: где сейчас главари банды Цапков и их подельники
Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов
Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
Гороскоп на 4 ноября: Львам пройти испытание, а Девам получить поддержку
В России призвали на треть сократить летние каникулы
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.