Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка

В Белгородской области военный убил мужчину и изнасиловал его супругу, а позже смог сбежать из-под стражи. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Сбежал из-под стражи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на утреннем совещании сообщил, что из-под охраны сбежал военный Алексей Кострикин, подозреваемый в убийстве мужчины и изнасиловании его супруги.
«Вчера поздно вечером у нас военнослужащий, который совершил тяжкое преступление, совершил побег из-под охраны. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки. <…> Весь ресурс, который у нас есть, нужно вывести на взаимодействие с сотрудниками МВД для того, чтобы усилить или увеличить количество людей, занятых в поиске, оказать содействие и вернуть преступника в руки правоохранительных органов», — заявил Гладков.
В соцсетях активно распространяются ориентировки на подозреваемого.
«Сбежал Кострикин Алексей Владимирович, дата рождения: 23.11.1984. Приметы: рост 170–175, среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, одет в военную форму. При обнаружении звоните 112 или 02», — говорится в сводках.
Также стало известно из данных Главной военной прокуратуры, что мужчине добавили третье обвинение. Его подозревают в разбое. В ведомстве сообщили, что ход расследования на контроле 48-й военной прокуратуры.
Изнасиловал учительницу
По данным следствия, разыскиваемый военный в ночь на 29 октября проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка Белгородской области. Он убил хозяина и изнасиловал его жену, сообщил региональный Следственный комитет.
«Обвиняемый совершил убийство владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления», — рассказали в СКР.
Убитого звали Сергеем, ему было 59 лет и он работал на крупном предприятии в Шебекино, писало издание «Фонарь». Его жена работает учительницей в школе.
Задержали бойцы «Ахмата»?
Издание Go31 при этом сообщает о задержании военного. Но уточняется, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.
По данным СМИ, Алексея Кострикина поймали бойцы теробороны и «Ахмата». Известно, что солдат перед этим угнал автомобиль в Белгороде. Позже похищенный Renault нашли пустым. Telegram-канал «Пепел» написал, что в полиции не подтвердили поимку преступника.
