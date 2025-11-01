«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке

В Петербурге прошли прения по делу о гибели рэпера Энди Картрайта. Супруга погибшего мужчины уверяет, что не планировала его убийство. NEWS.ru рассказывает, что известно об обстоятельствах этой криминальной истории.

Передозировка или убийство?

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга состоялись прения сторон по возобновившемуся уголовному делу Марины Кохал. По версии следствия, она убила и расчленила своего мужа — рэпера Энди Картрайта (настоящая фамилия — Юшко).

Останки музыканта были обнаружены в 2020 году в их квартире. Первоначально Кохал заявила, что артист скончался от передозировки наркотиков, после чего она самостоятельно расчленила тело и через юриста сообщила об этом в полицию, пишет Telegram-канал «112».

Без умысла

Следствие утверждает, что Кохал намеренно ввела супругу инсулиновый препарат, расчленила труп и постирала фрагменты тела в стиральной машинке.

Защита подсудимой настаивает, что убийство не было спланировано. Адвокат указал, что Кохал даже не удалила историю браузера, где искала информацию о быстродействующем аналоге инсулина, и оплатила лекарство своей банковской картой.

По версии защиты, Марина стремилась скрыть от общественности факт наркозависимости мужа и сохранить «образ» счастливой семьи. Обвинение не принимает этих доводов и ходатайствует о назначении подсудимой 13 лет лишения свободы. 1 ноября Марина Кохал выступила с последним словом, заявив, что уже через пять дней после произошедшего осознала: ее поступок был «идиотским».

«Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет. Но в итоге горе стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия. <...> Мне очень жаль, что история семейной трагедии попала в прессу, сходу обрастая слухами и домыслами», — заявила Кохал.

Приговор по этому уголовному делу должны вынести 21 ноября. Сейчас женщина находится под запретом определенных действий и не может общаться со своей матерью — одним из свидетелей дела. В СИЗО Кохал провела только первые полтора года, пока длилось разбирательство, пишет «Газета.ru».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пыталась справиться сама»

Также девушка обвинила свидетелей, которые выступили на стороне обвинения, в желании оклеветать ее. Кохал утверждает, что все показания скопированы слово в слово.

«Что касается так называемых свидетелей, никого из которых по факту рядом не было, они заинтересованные в том, чтобы оклеветать меня. Люди возомнили себя богами и без суда, без следствия, не видя никаких материалов дела, ни экспертиз, не пройдя ни одной очной ставки, решили топить меня любой ложью, которая укладывалась в версии стороны обвинения. Показания этих людей все как под копирку, слово в слово, потому что подсказаны в уютном кабинете следователя. Только вот результат расследования их опроверг», — заявила Кохал.

Девушка утверждает, что лишь пыталась самостоятельно справиться с возникшей проблемой: «Вместо того, чтобы вовремя обратиться за помощью, я попыталась справиться сама, по привычке».

Адвокат подсудимой Сергей Лукьянов заявил, что человек, планирующий лишить кого-то жизни, не стал бы покупать орудие убийства — в данном случае инсулин — с помощью банковской карты, пишет Neva.Today. По версии адвоката, убийца воспользовался бы, например, наличными. Также Кохал после покупки препарата не стала избавляться от банковской карты, которую впоследствии изъяли во время следственных действий.

