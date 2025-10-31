Манты из свекрови: уставшая от насилия женщина убила мужа и его мать

В Узбекистане в городе Ангрен Андижанской области к 12 годам и 3 месяцам колонии приговорили местную жительницу, которая, по словам свидетелей, приготовила манты из мяса свекрови. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого расследования.

Никто не отвечает

Издание «Кетмень» опубликовало инсценированный документальный фильм о преступлении восьмилетней давности. 15 сентября 2017 года в Ангрене объявили в розыск местную жительницу по имени Хакима (имя изменено). Незадолго до этого в розыск были объявлены ее супруг 1991 года рождения и свекровь.

Брат потерявшегося мужчины рассказал силовикам, что родственники долгое время не выходили на связь, а сноха утверждала, что они все вместе с трехлетней дочкой уехали на заработки в Россию.

Легенда о заработках в России

Полицейские вскрыли дом, в котором проживало семейство. При обыске были найдены паспорта пропавших. Без документов они не могли бы ни выехать из страны, ни устроиться в России.

Сыщики продолжили обследование на территории частного владения и в итоге обнаружили свежее захоронение. В могиле лежали останки мужчины. Судмедэксперты установили, что труп принадлежит мужчине 20–30 лет. Позже было установлено, что мертвец — это муж пропавшей Хакимы.

Как позже рассказывали родственники, в семье давно не складывались отношения. Убитый мужчина был как между двух огней между матерью и супругой. Взрослая женщина то и дело попрекала невестку за неважное ведение хозяйства, критиковала за внешний вид и неверное в ее понимании воспитание ребенка. При этом было известно, что муж не давал супруге распоряжаться семейным бюджетом под давлением матери.

Однажды мать упрекнула мужчину за то, что он купил ей новый наряд, хотя ей самой не в чем было спать. В какой-то момент, по словам свидетелей, после очередного семейного скандала мужчина избил и мать, и супругу.

Также известно, что на некоторое время Хакима с супругом действительно уезжали на заработки в Москву, но даже там в отсутствие матери их скандалы не прекращались.

Манты из свекрови

31 октября многие СМИ, в том числе российские, написали, будто бы невестка сделала фарш из трупа тещи и сварила с ним манты. Но следователи пояснили в документальном фильме, что эта версия стала народной байкой, поскольку за день до своего исчезновения Хакима угощала соседей этим узбекским блюдом.

Некоторые соседи в разговоре со следователями отметили странный вкус блюда из теста и мяса. Они предположили, что начинкой для еды стала человечина. Некоторые даже не стали доедать манты и отдали их курам. Эксперты отрицают, что тела убитых были расчленены.

Но Хакима действительно признала, что расправилась в сентябре 2017 года сначала с унижавшей ее тещей, а после, не желая оставлять свидетелей, убила вернувшегося с работы мужа. Последнего она несколько раз ударила по голове палкой, пока он не потерял сознание, а затем добила тяжелыми предметами.

