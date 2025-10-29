Несъедобный собутыльник: из квартиры людоеда Малышева вынесли труп

В Перми в квартире осужденного людоеда нашли труп местного жителя. Однако мужчину никто не пытался съесть. NEWS.ru рассказывает подробности ситуации.

Труп в квартире людоеда

В квартире ранее судимого за убийство и каннибализм пермяка Михаила Малышева обнаружено тело пожилого мужчины. 28 октября труп эвакуировали из дома на улице Маршала Рыбалко.

По предварительной информации, погибший являлся соседом 59-летнего Малышева и часто выступал в роли собутыльника для своего соседа.

Вскоре в региональном следственном управлении уточнили, что погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.

«По предварительным данным, 28 октября 2025 года в одной из квартир по улице Маршала Рыбалко в городе Перми обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — сообщали в ведомстве.

Telegram-канал Baza писал со ссылкой на слова местных жителей, что тело могло находиться в квартире на протяжении нескольких суток. Сам Малышев был доставлен на допрос для выяснения всех деталей инцидента.

Без криминала

Уже 29 октября пресс-служба управления СКР заверила общественность, что смерть мужчины не носила криминального характера. Погибший ранее страдал от сердечно-сосудистого заболевания.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — рассказали в управлении СКР.

Поедатель человечины

В конце 1990-х годов Малышев был осужден за убийство двух человек с последующим поеданием частей их тел и провел в исправительном учреждении 23 года.

На момент предыдущего расследования он также подозревался в причастности к восьми аналогичным преступлениям, но доказать его вину тогда не удалось.

После освобождения в 2022 году Малышев вернулся в свою квартиру в Перми и трудоустроился сторожем в местный приют для бездомных животных.

В приюте тогда убеждали журналистов, что нисколько не опасаются за сохранность животных, за которыми должен следить мужчина. Хотя там и знали, что кроме человечины ранее мужчина ел мясо собак и кошек. Кроме того, там отмечали проблемы со здоровьем у людоеда.

«В общении он нормальный, он умный причем… Он же инвалид, у него больные ноги, он еле-еле ходит. Он не догонит никого, его самого можно съесть», — говорила сотрудница приюта.

Малышев же пояснял журналистам, что питаться ему приходится теми же продуктами, которые передают для животных в приют. Речь идет о просроченных товарах, которые сдают в учреждение и добавляют в корм собакам. Среди них молочные продукты и колбасные изделия. Позже мужчина уволился из приюта, чтобы летом плавать в озере. В беседе с журналистом NEWS.ru Малышев жаловался на одиночество и на то, что старые друзья не приходят к нему в гости, поскольку бояться оказаться в кастрюле.

