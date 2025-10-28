Mercedes в крови: на Урале четыре дня не могут найти торговца шашлыками

На Урале с конца прошлой недели не могут найти местного бизнесмена. При этом недалеко от трассы был найден его автомобиль со следами крови. NEWS.ru рассказывает, что известно о случившемся.

Кровь в салоне

Автомобиль Mercedes со следами крови обнаружили в городе Заречном Свердловской области. Владельцем машины является местный предприниматель Ильгар Байрам-оглы Ханаданов, который не выходит на связь с 24 октября. Известно, что транспортное средство находилось недалеко от дороги.

«В пятницу он поехал из Заречного со своим другом в деревню Мезенскую. Они там с ним посидели, в 12 часов ночи ему позвонила супруга, Ильгар сказал, что возвращается домой. Там расстояние — километров девять», — поделился брат пропавшего.

Ильгар является частным предпринимателем. В городе у него есть точка питания, где бизнесмен продает шашлыки и хот-доги.

Общался на повышенных тонах

Родственник уточнил, что его брату кто-то позвонил по дороге, с кем он общался на повышенных тонах. Затем бизнесмен и друг развернулись и доехали до следующего поворота, после чего товарища Ханаданова забрала его супруга, проезжавшая мимо.

С тех пор, как предприниматель остался один, он больше не выходил на связь. Брат объезжал всю округу в поисках родственника, а в воскресенье, 26 октября, заметил в лесу его иномарку.

Кровь на руле и крыше

В бардачке машины брат пропавшего бизнесмена нашел ключи и техпаспорт, но не увидел личных вещей. Мужчина полагает, что брата могли ударить на улице. Следы крови были на руле, подлокотнике, крыше багажника и ручке дверей.

«В полиции сказали, что раненым он в машине не сидел. Возможно, его ударили на улице, сами испачкались его кровью и сели в машину; в крови руль, подлокотники, ручки дверей и крыша багажника», — отметил его родственник.

Борода черная, глаза серо-голубые

До сих пор полиция и волонтеры ведут поиски пропавшего предпринимателя, в том числе в кампании участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост — 172 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, борода черная, глаза серо-голубые. Одежда: черная куртка, синие джинсы, серые кроссовки, черная кепка», — говорится в ориентировке на Ильгара.

Местный телеканал «Пазл ТВ» обратился к горожанам с просьбой отсмотреть записи своих видеорегистраторов за дни, когда пропал бизнесмен.

«Если вы проезжали от большого перекрёстка до Заречного или в обратном направлении в ночь с 24 на 25 октября, в ночь с 25 на 26 октября (до 8 утра), пожалуйста, просмотрите записи ваших видеорегистраторов! Возможно, на них попал белый „Мерседес“, на котором передвигался мужчина! Машина могла двигаться или стоять на обочине», — написали авторы обращения.

