28 октября 2025 в 13:21

В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови

В свердловском Заречном в лесу нашли машину Mercedes со следами крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Mercedes со следами крови обнаружили в Заречном Свердловской области, информирует E1.RU. По данным источника, владельцем машины является местный бизнесмен Ильгар Байрам-оглы Ханаданов, который пропал 24 октября. Автомобиль находился недалеко от дороги.

В пятницу он поехал из Заречного со своим другом в деревню Мезенская. Они там с ним посидели, в двенадцать часов ночи ему позвонила супруга, Ильгар сказал, что возвращается домой. Там расстояние километров девять, — поделился брат пропавшего.

Родственник уточнил, что предпринимателю кто-то позвонил по дороге, с кем он общался на повышенных тонах. Затем бизнесмен и друг развернулись и доехали до следующего поворота, после чего товарища Ханаданова забрала его супруга, проезжавшая мимо. С тех пор, как предприниматель остался один, он больше не выходил на связь. Брат объезжал всю округу в поисках родственника, а в воскресенье, 26 октября, заметил в лесу его иномарку.

Родственник нашел ключи в машине и техпаспорт в бардачке, но не увидел личных вещей Ханаданова. Брат допустил, что его ударили на улице, испачкались кровью и сели в авто. В следах были руль, подлокотники, крыша багажника и ручки дверей.

Ильгар является частным предпринимателем. В городе проживания у него есть точка питания, где бизнесмен продает шашлыки и хот-доги.

Ранее выяснилось, что студенты Морской академии могли похитить полузащитника петербургского ФК «Зенит» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня. Источник сообщил, что они получили заказ от таинственного работодателя в мессенджере.

