Эколог объяснил, почему в Подмосковье стало мало снега Эколог Симак: в Подмосковье стало меньше снега из-за глобального потепления

В Московской области стало меньше снега из-за глобального потепления, рассказал «Вести Подмосковья» кандидат биологических наук эколог Сергей Симак. Он отметил, что с начала века в России сместилось время, привычное для выпадения снега.

До этого снег ложился в середине декабря одновременно с переходом температур к минусовым значениям. Это не давало почве промерзнуть, и при постепенном весеннем снеготаянии талые воды просачивались в грунт, формируя водные запасы грунтовых горизонтов, — рассказал Симак.

Эколог отметил, что глобальное повышение температуры привело к таянию циркумполярных льдов. По его словам, масса холодной пресной воды течет навстречу Гольфстриму и тормозит его с северной стороны.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что аномально теплое начало зимы в Москве и области не приведет к катастрофе в природе и не сильно навредит фауне. Он отметил, что для животных, в частности ежей и медведей, опаснее браконьеры, чем капризы погоды.