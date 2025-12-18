Эколог раскрыл, как теплое начало зимы повлияет на диких животных Москвы

Аномально теплое начало зимы в Москве и области не приведет к катастрофе в природе и не сильно навредит фауне, заявил 360.ru эколог Илья Рыбальченко. Он отметил, что для животных, в частности ежей и медведей, опаснее браконьеры, чем капризы погоды. Единственная угроза связана с тем, что у «косолапых» может закончиться так называемый нагулянный жир.

Когда медведь спит — это не наш с вами сон, это практически анабиоз. То есть у них падает температура тела, и они гораздо меньше тратят энергии и сил. Именно поэтому этого нагулянного жирка им хватает, чтобы протянуть до февраля. А если мишке приходится вести обычный образ жизни, то жир, который они нагуляли, расходуют с гораздо большей скоростью, — пояснил Рыбальченко.

Что касается ежей, им будет проще пережить теплую зиму, чем медведям. Этим маленьким животным не составит труда найти укромное место и провести там весь сезон. Специалист добавил, что декабри без снега в Москве и области уже бывали, и призвал не переживать за обитателей лесов.

Ранее зоолог Евгений Абизов заявил, что биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на их организм, и добавил, что сейчас их беспокоит только голод.