10 декабря 2025 в 16:34

Эколог рассказала, какая шуба меньше вредит окружающей среде

Эколог Лакустова: натуральная шуба наносит меньше вреда природе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Натуральная шуба наносит меньше вреда экосистеме, чем ее искусственные аналоги, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. Как отметила эксперт, распространенный миф о том, что искусственный мех менее вреден, придумали борцы за права животных.

В плане экологической безопасности все искусственное гораздо вреднее натурального. Во-первых, синтетические изделия практически не попадают на переработку и в большинстве своем отправляются на свалки, где могут разлагаться до 150, а то и до 300 лет. Во-вторых, при стирке таких вещей в воду обязательно попадают частички микропластика, который, в свою очередь, загрязняет воду и почву, — рассказала Лакустова.

Эколог подчеркнула, что срок службы синтетических тканей гораздо меньше, чем у натуральных. По ее словам, натуральную шубу можно носить около 10 лет.

Ранее сообщалось, что российские женщины активно возвращаются к покупкам натуральных шуб, отказываясь от искусственных альтернатив. С начала года реализовано свыше 133 тыс. изделий из натурального меха.

