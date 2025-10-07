Стилист рассказала, что войдет в моду этой зимой Стилист Скороходова: предстоящей зимой в моду войдут шубы из натурального меха

Предстоящей зимой в моду войдут шубы из натурального меха, заявила стилист Анна Скороходова. По ее словам, переданным «Радио 1», такая одежда — часть культурного кода и дань суровым климатическим условиям многих регионов России.

Натуральный мех сегодня — недешевое удовольствие, однако нужно понимать, что мы воспитаны в российской культуре, поэтому шубы из натурального меха из нашего ДНК никуда не уйдут, — сказала она.

Ранее стилист Ольга Ким заявила, что платки с традиционными русскими орнаментами могут стать новым модным трендом. По ее словам, ведущие бренды начали проявлять интерес к этому направлению в индустрии.

До этого президент России Владимир Путин выразил поддержку возрождению моды на кокошники. По его словам, он заметил, что девушки и девочки все чаще надевают традиционные русские наряды во время различных мероприятий и в повседневной жизни.