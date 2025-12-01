Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы

Торговец из Петербурга продал пожилой женщине шубу по завышенной цене, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Покупка обошлась петербурженке в 60 тысяч рублей.

30 ноября подозреваемого нашли на проспекте Маршала Жукова. Им стал 35-летний петербуржец, — рассказали в ведомстве.

Потерпевшая заявила, что подозреваемый ввел ее в заблуждение и убедил купить предмет гардероба по завышенной цене. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Ранее сообщалось, что мошенники чаще всего создают поддельные интернет-магазины по продаже косметики, брендовой одежды и бытовой техники. В этой сфере зафиксировано 16,9% от всех случаев обмана покупателей.





