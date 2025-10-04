Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:00

Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду

Стилист Ким: платки с русскими узорами могут стать новым модным трендом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Платки с традиционными русскими орнаментами могут стать новым модным трендом, заявила NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, ведущие бренды начали проявлять интерес к этому направлению в индустрии.

Я с интересом наблюдаю за возвращением к русским традиционным мотивам в моде. Особенно приятно, что кокошники становятся популярными не только в классическом виде, но и в адаптированном — например, из кожи, с люверсами, в более дерзком рокерском стиле. Это делает традиционный головной убор актуальным и для современной девушки. Мне кажется, что в будущем могут стать популярными и другие символы русской культуры, например платки с традиционными орнаментами, пояса и сумки с вышивкой, а также стилизованные украшения, вдохновленные старинными народными мотивами, — отметила Ким.

По ее словам, дизайнеры скоро могут начать чаще использовать гжель, мезенскую и городецкую роспись. Стилист выразила мнение, что эти мотивы отлично сочетаются с современной одеждой и придают ей уникальность.

Некоторые бренды выпустили коллекцию с кружевом, вдохновленную русскими ремеслами. Подобные проекты показывают, что культурный код можно переосмыслить в эстетике XXI века. Также интересно, как массовые бренды используют картины русских художников в качестве принтов. Это доступный способ популяризировать искусство и напоминать о корнях в повседневной одежде. Главное — чтобы эти элементы не выглядели театрально, а органично сочетались с современной модой, — заключила Ким.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку возрождению моды на кокошники. По его словам, он заметил, что девушки и девочки все чаще надевают традиционные русские наряды во время различных мероприятий и в повседневной жизни.

мода
одежда
стилисты
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
