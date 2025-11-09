В России возвращается мода на изделия из натурального меха

В России возвращается мода на изделия из натурального меха SHOT: женщины в России стали чаще покупать изделия из натурального меха

Российские женщины активно возвращаются к покупкам натуральных шуб, отказываясь от экологичных альтернатив, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на «Честный знак». С начала года реализовано свыше 133 тыс. изделий из натурального меха.

Наибольшим спросом продолжает пользоваться овчина, за которой следуют норка, кролик, песец, лиса и нутрия. В предыдущие годы доминировали экошубы. Эксперты связывают перемены со стремлением покупательниц к классическим решениям, эксклюзивности и аутентичности.

Потребители отмечают, что ценят натуральные меховые изделия за их исключительное качество и продолжительный срок службы. Дополнительным фактором стало совершенствование технологий обработки меха, которые стали более экологичными. Это приводит к снижению критики со стороны защитников животных.

