Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:19

В России возвращается мода на изделия из натурального меха

SHOT: женщины в России стали чаще покупать изделия из натурального меха

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Российские женщины активно возвращаются к покупкам натуральных шуб, отказываясь от экологичных альтернатив, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на «Честный знак». С начала года реализовано свыше 133 тыс. изделий из натурального меха.

Наибольшим спросом продолжает пользоваться овчина, за которой следуют норка, кролик, песец, лиса и нутрия. В предыдущие годы доминировали экошубы. Эксперты связывают перемены со стремлением покупательниц к классическим решениям, эксклюзивности и аутентичности.

Потребители отмечают, что ценят натуральные меховые изделия за их исключительное качество и продолжительный срок службы. Дополнительным фактором стало совершенствование технологий обработки меха, которые стали более экологичными. Это приводит к снижению критики со стороны защитников животных.

Ранее стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер назвали скинни-джинсы наиболее актуальной моделью на осень 2025 года. Эксперты также отметили возвращение моды на широкие и расклешенные фасоны. Специалисты рекомендуют обратить внимание на модели barrel и джинсы шоколадно-коричневого оттенка. Насрин Шахи уточнила, что такие брюки лучше комбинировать с облегающим топом или коротким свитером, оставляя поясную зону открытой.

мода
мех
одежда
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата, когда Дед Мороз приедет в Москву
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.