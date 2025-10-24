В ЦУМе продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона

В московском ЦУМе начали продавать меховые шапки российского бренда по цене 572 тыс. рублей за штуку. Головные уборы из соболиного меха, популярные в 1990-х годах, появились на сайте универмага.

Согласно описанию товара, шапки выполнены из тонко выделанной пушнины с густым длинным ворсом, что делает их «исключительно теплыми» и придает визуальный объем. Внутренняя часть изделий изготовлена из вискозы и полиэстера, которые, как утверждается, не электризуют волосы.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что меховые шапки стали вновь популярными, поскольку общество возвращается к своим историческим корням. Специалист подчеркнула, что этот элемент составляет визуальный код, который пронизывает всю историю русского народа, и этот тренд только набирает обороты.

До этого сообщалось, что меховые шапки, которые были трендом в 90-е годы, вновь набирают популярность: спрос на них вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, а цены в магазинах достигли высоких значений. В данном контексте рассматриваются кубанки и боярки.