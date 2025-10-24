Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:53

В ЦУМе продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона

В ЦУМе появились в продаже меховые шапки за 572 тысячи рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В московском ЦУМе начали продавать меховые шапки российского бренда по цене 572 тыс. рублей за штуку. Головные уборы из соболиного меха, популярные в 1990-х годах, появились на сайте универмага.

Согласно описанию товара, шапки выполнены из тонко выделанной пушнины с густым длинным ворсом, что делает их «исключительно теплыми» и придает визуальный объем. Внутренняя часть изделий изготовлена из вискозы и полиэстера, которые, как утверждается, не электризуют волосы.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что меховые шапки стали вновь популярными, поскольку общество возвращается к своим историческим корням. Специалист подчеркнула, что этот элемент составляет визуальный код, который пронизывает всю историю русского народа, и этот тренд только набирает обороты.

До этого сообщалось, что меховые шапки, которые были трендом в 90-е годы, вновь набирают популярность: спрос на них вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, а цены в магазинах достигли высоких значений. В данном контексте рассматриваются кубанки и боярки.

шапки
ЦУМ
мех
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.