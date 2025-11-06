В ЦУМе начали продавать сумку за десятки миллионов рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) теперь можно приобрести эксклюзивную сумку Birkin 20 Faubourg Matte Alligator от престижного французского бренда Hermès, она появилась на сайте универмага. Стоимость аксессуара составляет 36,5 млн рублей.

Сумка изготовлена из матовой кожи аллигатора. К изделию прилагается фирменная коробка с незначительными повреждениями, как указано на сайте, а также пыльник и замок с ключами.

Ранее в московском ЦУМе вновь стали доступны меховые шапки от российского бренда по цене 572 тыс. рублей за штуку. Внутренняя часть изделий выполнена из вискозы и полиэстера, предотвращающих электризацию волос.

До этого таможенники в Казани пресекли попытку ввоза партии изделий из кожи редких рептилий. Мужчина, прибывший из Стамбула, пытался провезти в багаже кошельки, портмоне и дамские сумки из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Изделия были обнаружены при проверке документов и товаров.