Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери

Певец Филипп Киркоров рассказал Пятому каналу, что несколько месяцев назад «перевернул всю планету», когда искал сумку из коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton для своей дочери Аллы-Виктории. Он пояснил, что девочка очень хотела эту вещь, но ее сложно было достать.
Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашел ей эту сумку. Это сумка коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И ее нигде не достать было, — сказал Киркоров.
Певец поделился своими принципами воспитания, отметив, что ничего не запрещает детям, а только просит их хорошо учиться. Он охарактеризовал сына и дочь как понятливых и самостоятельных, подчеркнув, что они сами делают уроки и осознают границы дозволенного.
Киркоров рассказал, что за последний год вкусы Аллы-Виктории значительно изменились: если раньше она предпочитала масс-маркет-бренды вроде Bershka, то теперь начала интересоваться высокой модой, черпая вдохновение из соцсетей. Девочка часто берет аксессуары и сумки из гардероба отца.
Ранее Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине.