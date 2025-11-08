Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:49

Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери

Киркоров заявил, что долго искал сумку от Louis Vuitton для дочери

Певец Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином Певец Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров рассказал Пятому каналу, что несколько месяцев назад «перевернул всю планету», когда искал сумку из коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton для своей дочери Аллы-Виктории. Он пояснил, что девочка очень хотела эту вещь, но ее сложно было достать.

Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашел ей эту сумку. Это сумка коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И ее нигде не достать было, — сказал Киркоров.

Певец поделился своими принципами воспитания, отметив, что ничего не запрещает детям, а только просит их хорошо учиться. Он охарактеризовал сына и дочь как понятливых и самостоятельных, подчеркнув, что они сами делают уроки и осознают границы дозволенного.

Киркоров рассказал, что за последний год вкусы Аллы-Виктории значительно изменились: если раньше она предпочитала масс-маркет-бренды вроде Bershka, то теперь начала интересоваться высокой модой, черпая вдохновение из соцсетей. Девочка часто берет аксессуары и сумки из гардероба отца.

Ранее Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине.

Филипп Киркоров
дети
стиль
сумки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Мы остановились»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.