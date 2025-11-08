Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери Киркоров заявил, что долго искал сумку от Louis Vuitton для дочери

Певец Филипп Киркоров рассказал Пятому каналу, что несколько месяцев назад «перевернул всю планету», когда искал сумку из коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton для своей дочери Аллы-Виктории. Он пояснил, что девочка очень хотела эту вещь, но ее сложно было достать.

Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашел ей эту сумку. Это сумка коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И ее нигде не достать было, — сказал Киркоров.

Певец поделился своими принципами воспитания, отметив, что ничего не запрещает детям, а только просит их хорошо учиться. Он охарактеризовал сына и дочь как понятливых и самостоятельных, подчеркнув, что они сами делают уроки и осознают границы дозволенного.

Киркоров рассказал, что за последний год вкусы Аллы-Виктории значительно изменились: если раньше она предпочитала масс-маркет-бренды вроде Bershka, то теперь начала интересоваться высокой модой, черпая вдохновение из соцсетей. Девочка часто берет аксессуары и сумки из гардероба отца.

Ранее Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине.