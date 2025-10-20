Киркоров сравнил Анну Пересильд с Орбакайте Киркоров заявил о сходстве между Анной Пересильд и Кристиной Орбакайте

Певец Филипп Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине, передает корреспондент NEWS.ru.

Она уже звезда. Она мне чем-то напоминает Кристину Орбакайте, которая начинала как актриса, а стала поп-дивой, — сообщил артист.

Киркорова также спросили, не хотелось ли ему стать продюсером актрисы и взять Анну «под свое крылышко». Певец ответил, что у Пересильд-младшей и так все хорошо в этом плане.

У нее там свои крылышки уже есть. Мама такое крылышко у нее. Ей никто не нужен. Она уже полетела, — добавил Киркоров.

