20 октября 2025 в 21:47

Киркоров сравнил Анну Пересильд с Орбакайте

Киркоров заявил о сходстве между Анной Пересильд и Кристиной Орбакайте

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» заявил, что актриса Анна Пересильд напоминает ему исполнительницу Кристину Орбакайте. Он также отметил, что Пересильд-младшую уже можно назвать звездой, несмотря на юный возраст. Киркоров пришел на мероприятие поддержать актрису, которая исполнила главную роль в картине, передает корреспондент NEWS.ru.

Она уже звезда. Она мне чем-то напоминает Кристину Орбакайте, которая начинала как актриса, а стала поп-дивой, — сообщил артист.

Киркорова также спросили, не хотелось ли ему стать продюсером актрисы и взять Анну «под свое крылышко». Певец ответил, что у Пересильд-младшей и так все хорошо в этом плане.

У нее там свои крылышки уже есть. Мама такое крылышко у нее. Ей никто не нужен. Она уже полетела, — добавил Киркоров.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, что ему нравится творчество молодой исполнительницы Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова). Кроме того, он выделил группу Wildways. Также артист симпатизирует участникам шоу «Голос.Дети», в котором он является наставником.
Анна Пересильд
Филипп Киркоров
актеры
звезды
видео
Кристина Орбакайте
